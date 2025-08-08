Las autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación del Gobierno de San Juan manifestaron su preocupación tras la decisión de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) de incrementar en un 45% el valor de las contribuciones obligatorias que deben realizar sus asociados. La medida fue oficializada recientemente a través del Boletín Oficial y regirá para el ejercicio 2025.

“Se trata de una medida que impacta directamente a nuestros productores y a nuestras bodegas, lo cual afecta la producción local”, expresó el ministro Gustavo Fernández, quien además cuestionó la falta de consenso en torno a la resolución. “No cuenta con ningún tipo de acuerdo y atenta contra la competitividad del sector”, remarcó.

Desde la cartera productiva sanjuanina indicaron que el malestar no es exclusivo de la provincia. Otras jurisdicciones con fuerte peso vitivinícola, como Mendoza, también rechazaron el incremento. En ese sentido, Fernández aseguró que ya existe coordinación con ministros de otras provincias para revertir la decisión.

Asimismo, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Secretaría de Agricultura de la Nación también hicieron pública su disconformidad. “Reafirmamos nuestro compromiso con una vitivinicultura sostenible, competitiva y basada en el consenso”, expresaron en un comunicado conjunto.

El aumento, según trascendió, se destinaría al financiamiento de acciones contempladas en el Plan Estratégico Vitivinícola. Sin embargo, productores y autoridades consideran que el nuevo esquema perjudica al sector en un contexto económico delicado.