Luego que el Proyecto Vicuña, a través de la minera canadiense Lundin, anunciara este domingo las actualizaciones de los depósitos de Filo del Sol y Josemaría con una estimación que posiciona a Vicuña como uno de los mayores recursos de cobre, oro y plata a nivel mundial, el gobernador Marcelo Orrego lo celebró y sostuvo que ‘San Juan va a tener una de las 10 minas más grandes del mundo’.

Este lunes por la mañana, en el marco de la entrega de viviendas del barrio El Jacarandá, el gobernador contó cómo se enteró de la noticia que ocasionó un fuerte impacto en la minería a nivel mundial y puso a San Juan en un lugar expectante.

‘Se ha avanzado en esto aún más todavía, porque han ampliado los recursos, significa que han encontrado minerales de buena ley’, dijo Orrego y en ese sentido aclaró que ‘los minerales de buena ley significan de mayor calidad’.

Sobre lo hallado en la cordillera sanjuanina, el gobernador contó que se trata de ‘oro, plata y cobre, que nos permite pensar y confirmarlo de una u otra forma, ya no solo por las empresas, sino por todos lo que califican en esto, que San Juan va a tener una de las 10 minas más grandes del mundo en materia de cobre’.

Desde la minera dieron a conocer que dentro de los aspectos destacados de los recursos minerales de vicuña contenía 13 millones de toneladas (“Mt”) de cobre medido e indicado (“M&I”) y 25 Mt inferidos; 32 millones de onzas de oro (“Moz”) M&I y 49 Moz inferidos; y contenía plata de 659 Moz M&I y 808 Moz inferidos. Se trataría del mayor descubrimiento de cobre en yacimientos no convencionales de los últimos 30 años.

El gobernador contó cómo se enteró de la noticia y dijo: ‘Me llamó media hora antes el CEO de la empresa porque es confidencial y me dijo que el primero que me tenía que enterar de esto era yo, era un protocolo que existe y que está vigente. Media hora después que me avisaran ya lo iban a publicar para que ya sea una noticia y que sea pública’, algo que finalmente sucedió y tuvo impacto en todo el ámbito minero.