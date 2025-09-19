El mercado cambiario cerró una semana por demás movida. Este viernes, el dólar oficial trepó $20 para quedar en $1515 en el Banco Nación. Esta subida provocó que la divisa estadounidense perforara la banda. En San Juan cerró a $1470 para la compra y $1560 para la venta.

La cotización de la moneda extranjera operó en Banco Nación operó a $1465 para la compra y $1515 para la venta. En tanto, el precio promedio para los minoristas terminó en $1.465 y $1.525 para ambas puntas.

El dólar blue cerró en $1.495 para la compra y $1.515 para la venta, con una suba de 0,34% en la jornada. El dólar mayorista se ubicó en los $1.475, sin cambios respecto al cierre del jueves. En lo que va del mes, subió 9,8%.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,2% hasta $1.537,93, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una baja de 0,5% hasta los $1.556,91.

El Banco Central actuó

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que sacrificar US$ 379 millones en una sola jornada para contener la presión sobre el dólar y sostener la banda cambiaria en $1.474,83. Se trató de la segunda rueda consecutiva con intervención directa en el mercado y el monto fue muy superior a los US$ 53 millones vendidos el día anterior.

Pese al esfuerzo, las cotizaciones financieras siguieron en alza: el dólar MEP cerró en $1.538 y el contado con liquidación (CCL) en $1.564. En tanto, el minorista se ubicó en $1.495 y el blue escaló a $1.515. La contracara fue una merma de US$ 370 millones en las reservas internacionales, que se redujeron a US$ 39.407 millones.

El economista Federico García Martínez recordó que, en lo que va de la gestión libertaria, solo hubo tres ruedas con ventas superiores: US$ 599 millones en diciembre de 2024, US$ 474 millones en marzo de 2025 y US$ 398 millones en abril del mismo año.

La estrategia de defender el tipo de cambio no disipó las dudas de los inversores. El riesgo país, calculado por JP Morgan, trepó a 1.453 puntos básicos, tras el desplome de los bonos soberanos. Este salto de más de 200 puntos en un día implicó un incremento de casi 1.000 unidades desde el piso de 560 alcanzado a comienzos de 2025.

La suba golpea de lleno el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, que busca recuperar el acceso al crédito voluntario en los mercados internacionales.