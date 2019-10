Las profecías de dos economistas sanjuaninos

Lucila Avelín y Fabián Saffe, dos reconocidos economistas de la provincia estuvieron, este jueves, en Banda Ancha, y hablaron sobre las razones de la crisis, dieron pronósticos y dijeron cuáles serían las posibles medidas para bajar la inflación.

"Hoy nos encontramos con una inflación que parece superar los 55 puntos, algunos están hablando de cambiar esa estimación hacia el alza, se ha duplicado y te derriba el consumo. Vemos datos de consumo que caen todos los años", explicó Saffe.

Para los economistas las cifras reales de pobreza que dejará el gobierno de Mauricio Macri recién se podrán ver con claridad en Marzo. "Vemos los índices de pobreza que son alarmantes, en marzo vamos a ver lo que ha pasado con estos meses de devaluación, recién en marzo vamos a saber el verdadero índice de pobreza que deja este Gobierno", aseguró el economista.

Para Lucila, el error más grave de este Gobierno Nacional fue no hacer que los capitales extranjeros fueran invertidos en el país. "Esto de la lluvia de inversiones, esos capitales entraron pero quedaron en el plano financiero, no se trasladaron a la inversión real, ese fue el primer desacierto, no buscar que esos capitales apuntalaran la inversión real. No vas a venir como empresa extranjera a invertir en un país donde no tenés variables macroeconómicas claras. Teníamos indicios de que todo podía repuntar pero con las PASO se terminó eso y fue ahí donde quebró ésta rueda", detalló la profesional.

Para salir de la crisis ambos economistas coincidieron en que la "reestructuración de la deuda a la uruguaya, reperfilar plazos, no quitas de capital pero sí reasignar las tasas en el corto plazo", sería una de las opciones, aseveraron.

"El Gobierno que se viene es un gobierno de mesas de negociaciones, donde tenés que priorizar qué va primero. Me parece que hay dos meses que se tienen que sentar, una es el sector financiero y otra de la gente pobre", remarcó Avelín.

Mirá acá, la entrevista completa: