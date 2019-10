Devaluación del peso: los bancos vendieron un 30% más de dolares al público

Según informó el Banco Central de la Nación, en septiembre aumentó en un 30% el promedio de cantidad de dólares que adquieren los argentinos. En plena devaluación de la moneda, los argentinos especulan con la tenencia de la moneda norteamericana.

En total, sumó 1.690.000 personas, que demandaron un total de US$ 2.891 millones. La mayor parte de los que adquirieron billetes lo hicieron por montos de hasta US$ 1.000, en línea con lo observado en periodos previos, informó el Banco Central.

En septiembre, se estableció para individuos un límite mensual de US$ 10.000 para las compras de moneda extranjera destinadas a la formación de activos externos, constitución de garantías vinculadas a las operaciones de derivados y por transferencias personales, como consecuencia de la fuerte presión compradora en el mercado tras las elecciones PASO.

A esto se sumó la decisión del Palacio de Hacienda de reperfilar los vencimientos de Letras del Tesoro, anunciado en los últimos días de agosto pasado. En septiembre, las compras netas de billetes de individuos totalizaron US$ 2.578 millones, con lo que casi se duplicaron en términos interanuales al sumar adquisiciones brutas por casi US$ 1.287 millones respecto a doce meses atrás. Las "personas humanas", que básicamente demandaron moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta US$ 2.891 millones (US$ 2.578 millones por billetes y US$ 314 millones por el resto de sus operaciones)

Otro dato de septiembre fue que los depósitos privados en moneda extranjera cayeron unos US$ 5.200 millones, con un mayor retroceso durante la primera mitad del mes (US$ 4.100 millones) respecto a la segunda quincena (US$ 1.200 millones). En septiembre, en el marco de las regulaciones al mercado de cambios incorporadas a partir de la Comunicación A 6770, el Banco Central vendió US$ 1.322 millones en el mercado de contado o spot. De ese total, los clientes de las entidades bancarias adquirieron US$ 1.248 millones. Adicionalmente, el organismo realizó compras netas directas por USD 1.572 millones al Tesoro Nacional.