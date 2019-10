Después de 12 años, San Juan recuperó su medición propia de inflación

Este miércoles la provincia de San Juan recuperó oficialmente su instituto de estadísticas, prácticamente adormecido desde finales de 2007, cuando dejó de medirse el índice de precios al consumidor (IPC). El gobernador Sergio Uñac encabezó la ceremonia de presentación de las mediciones oficiales que retomarán su ritmo normal de difusión mensual, incluyendo también otros datos como el Producto Bruto Geográfico (PBG),que refleja la riqueza que generan los sanjuaninos.

Uñac le agradeció especialmente al director de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presente en San Juan. "El domingo próximo pasado el país se expresó y hubo un resultado electoral que determinó el nuevo camino para el país, un nuevo modelo una nueva visión", destacó el gobernador. "Que el director de la CABA esté acá me parece que habla de madurez política y de respeto institucional. Veníamos trabajando desde hace mucho tiempo y no había motivo para no invitar a quien ha colaborado mucho con el equipo de trabajo para que esto sea una realidad. Esta es una de las pequeñas grandes enseñanzas que tenemos que tomar los argentinos y los sanjuaninos", reflexionó.

"El Estado Sanjuanino debía modernizarse. No solamente la situación económica y social es la que determina la modernidad. La Ley de Coparticipación era materia pendiente. Pusimos de acuerdo a 19 intendentes y al Ministerio de Hacienda. Había que buscar un equilibrio para que el tan reclamado federalismo no solamente sea una situación que los gobernadores reclamemos al gobierno nacional sino que también lo practiquemos desde la provincia", continuó Uñac.

Destacó el cronograma de difusión de los nuevos índices: el 7 de noviembre se hará la publicación del PBG y el 20 de noviembre, el IPC. "Eso también es hablar de federalismo y practicarlo", advirtió. Dijo que las provincias son autónomas y parte de ello es la publicación de un índice que permita la toma de decisiones no solamente por parte del Estado sino también del sector privado, "para mí el verdadero motor de la economía", sostuvo.

Noticias Relacionadas La inflación se disparó al 4% en agosto

Uñac se comprometió a respetar el resultado objetivo que informe el instituto de estadísticas de la provincia para tomar decisiones que permitan mejorar la realidad. "Esto hace a un Estado y una sociedad previsible y eso no es una tarea menor en los tiempos que corren", apuntó.

"Acá el gran desafío es establecer que la gran franja de empleados permanentes del Estado tengan una permanente capacitación, porque son los que van a instruir a los próximos funcionarios, respecto de las cosas que no deben ser por espasmos. Esto tiene que fortalecerse en el tiempo", concluyó.