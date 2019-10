Dos supermercados prometieron no aumentar precios por 15 días

Elías Álvarez, director de Defensa al Consumidor, destacó en Canal 13 que el final del programa 'Precios Esenciales' en realidad no va a impactar mucho. "Estos 64 productos congelados durante seis meses pasaron a formar parte dentro del programa de Precios Cuidados. Se nos ratificó que ayer se venció y no se prorrogó el plazo", aseguró.

En este sentido, explicó que hay tratativas con las empresas para ver si los productos de 'Precios Esenciales', que ya no está vigente, se incorporan a Precios Cuidados. "Aparentemente no va a ser prorrogado. No tenemos nosotros autoridad bajo la ley para controlar a estas empresas distribuidoras de alimentos", expresó.

Noticias Relacionadas Ponen en pausa los alquileres hasta saber qué va a pasar

Manifestó que no pueden dar opinión si debens subir o no los valores de sus productor pero que Carrefour y Wal-Mart dieron a conocer que no aumentarán los precios durante los próximos 15 días. "A esto lo van a poder chequear quienes son clientes. De todas maneras creo que es un buen gesto de estas empresas", se explayó.

Sostuvo que algunos medios a nivel nacional manifestaron que se estaban cubriendo los supermercadistas aumentando los precios. "Creo que se han dado algunos momentos de mayor inestabilidad que la de ahora, parece que el resultado electoral tendió a que las aguas se calmen y que el Gobierno Nacional colaborare para que esto no se vaya más abajo", concluyó.