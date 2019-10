En Mendoza multaron a Ecogas por $5 millones

Otro tirón de orejas para la empresa prestadora del servicio de gas natural, esta vez en Mendoza. La Dirección de Defensa al Consumidor le aplicó una multa por $5 millones por omitir información en la facturación sobre saldos anteriores adeudados.

El monto de la sanción se dio a conocer oficialmente este martes. El 17 de septiembre se había resuelto el castigo por la infracción y poco menos de un mes después le pusieron número.

La multa se aplicó, según la resolución 179 con fecha 27 de septiembre, "por no informar a los usuarios si existen períodos deudados pendientes de pago, con la fecha y los intereses si correspondiere". Y si no había deuda, igualmente la facturación debía llevar la leyenda impresa acerca de que "no existen deudas pendientes".

Según informó la prensa mendocina, la estrategia de Ecogas fue desconocer la competencia de la Dirección de Defensa al Consumidor, alegando que únicamente Enargas tiene ámbito de control sobre la prestación de este servicio público. A la funcionaria a cargo de Defensa al Consumidor, Mónica Lucero, no le importó demasiado el pataleo empresario.

Desde San Juan, el diputado nacional Walberto Allende también salió a denunciar la irregularidad en plena coincidencia con el criterio de Lucero.