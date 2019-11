La crisis llegó a la cama: las ventas en los sex shop, paradas

Canal 13 dialogó con Graciela López, vendedora de una sex shop, quien afirmó que la crisis afecta a todos los rubros y este sector no es la excepción. "No ha afectado tanto a lo que es accesorios y juguetes como sí lo ha hecho a la ropa, sobre todo los disfraces. Están en $1.500 y ya no se venden como antes", afirmó.

En juguetes y geles la gente sí se sigue dando el gustito pero en la ropa se asusta y sale cuando les dicen el precio. "Los geles están desde $290 en adelante y los juguetes, como un consolador, de $390 a $690. En este sentido, detalló que lo nacional es más económico, lo importado es más caro y lo premium puede llegar hasta los $13.000.

"Igual no se ha aumentado la venta de las segundas líneas, la gente elige lo que le gusta y si lo puede llevar lo compra", se explayó Graciela. Por último, remarcó que en geles es donde se viene manteniendo más la venta y que donde también ha bajado mucho es en juegos para hacer una previa a la hora de ir a la cama.