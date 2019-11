Se termina el congelamiento de precios de combustibles ¿vuelven a subir?

Este miércoles 13 llega a su fin el congelamiento de precios de combustibles anunciado por el presidente Mauricio Macri tras perder las PASO. Ante esto, hay incertidumbre sobre qué pasará en las estaciones de servicio. ¿Aumentarán las naftas? "No sabía nada, lamentablemente tenemos que seguir trabajando, es insostenible pero no queda otra. El auto es mi herramienta de trabajo, cargo unos 70 litros de diésel por mes, le echo común e infinia", comentó un consumidor a Canal 13.

Otro señor que usa su vehículo para trabajar aseguró que le jode que vuelva a subir pero que debe seguir cargando "porque estamos en Argentina". "Y bueno, vamos a empezar otra vez con lo mismo, tengo que seguir trabajando igual. Por mes cargo 80 litros mensuales, es un sueldo. Trabajamos en la construcción y para hacer un pisito no se justifica el gasto que tenemos que hacer", agregó. Por último, otro hombre que cargaba combustible contó que escuchó esta mañana la noticia pero que no es novedad.

"Somos tan pacíficos... es un abuso, ruego que Macri no se vaya del país cuando termine su mandato. No sé qué pretende, adónde quiere llevar a la pobreza", expresó. Detalló que carga $1.000 por semana y pese a que van subiendo de a poco los precios termina teniendo consecuencias. "A los playeros, pese a todos los aumentos, no les han subido ni un peso sus sueldos. No se pueden quejar porque los echan y así es en todos lados, estamos presionados", se explayó.