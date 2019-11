Para Fernández, Argentina no puede pagar la deuda con el FMI

El presidente electo, Alberto Fernández, afirmó este jueves que Argentina no puede “pagar la deuda” en las condiciones que se encuentra su economía.

"El mundo tiene que entender que nosotros no somos como Macri, nosotros no mentimos. Y nosotros no podemos pagar en las condiciones que está la economía argentina", enfatizó Fernández.

Noticias Relacionadas El BID desembolsará u$s6.000 millones a la gestión de Alberto Fernández

En el programa "Conversando con Correa", que conduce el expresidente ecuatoriano para Rusia Today, el presidente electo insistió, no obstante, en que la Argentina "siempre pagó sus deudas".

“Argentina siempre ha hecho honor a sus deudas. Inclusive cuando fuimos al 'default' nosotros dimos un plan de pagos, no dijimos: 'No pagamos más'. Y salimos pagando, y ahora debemos hacer lo mismo", indicó el mandatario electo.

Noticias Relacionadas El tuit de Alberto Fernández que tira abajo los números de Cambiemos

En este sentido, trazó el camino de la recuperación para poder hacer frente a las deudas: “La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones", aseguró.

Fernández volvió a quejarse del rol desempeñado por el FMI en la relación con la Argentina, al afirmar que el “Fondo Monetario Internacional le prestó a Macri 57.000 millones de dólares, que representa el 60% de lo que tiene prestado al mundo".

Además, consideró que el organismo multilateral de crédito adoptó esa decisión "para que Macri pudiera sostenerse" en el Gobierno.

"La economía argentina se tiene que recuperar, tiene que volver a producir, tiene que volver a exportar y de ese modo tendrá dólares para hacer frente a sus obligaciones", concluyó Fernández ante Correa.