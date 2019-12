Ministro de Hacienda Marisa López: “la cláusula gatillo ha sido muy costosa”

La Ministro de Hacienda de la Provincia Marisa López visitó el programa Banda Ancha y uno de los temas abordados fue la continuidad o no de la cláusula gatillo o cual será el parámetro por el cual se actualizará el salario de los empleados públicos provinciales.

La funcionaria estableció que “no desalienta ninguna posibilidad porque el salario debe acompañar la capacidad del poder adquisitivo, no ha habido mejor variable a tener en cuenta para no perder el poder adquisitivo que la cláusula gatillo a través de la inflación” destacó, pero también reconoció que mientras San Juan cumplió un acuerdo paritario en función de la cláusula gatillo “eso era un gasto, pero mi recurso no ha ingresado conforme a la inflación, mi recurso ha ingresado 12 puntos menos que la inflación”, dijo enfáticamente.

“Mientras usted tiene un acumulado del orden del 55% de inflación, usted tiene una recaudación del 44% a nivel nacional y provincial de 48% o 49%, si ingresan 100 y egresan 110 el equilibrio presupuestario cuesta mantenerlo”, destacó la autoridad económica provincial.

El equilibrio se hace difícil de mantener porque desde el Estado se asiste a lo privado para que no caiga el empleo, a los sectores más vulnerables que son los que más sufren en épocas de crisis y por otro lado manteniendo los salarios de los empleados públicos para que no caiga su salario, explicó Marisa López.

Noticias Relacionadas El Índice de Precios al Consumidor fue del 4,8% en noviembre

La contadora dijo que el tema todavía no fue tratado en profundidad con el Gobernador pero se le mostrarán las variables posibles y el tomará la decisión que crea conveniente: “pero la verdad que la cláusula gatillo ha sido muy costosa”, destacó.

Qué pasará con la relación con los sindicatos y los futuros reclamos salariales

La Ministra de Hacienda manifestó que la discusión salarial con los sindicatos “debe darse bajo ciertos parámetros”, “las mesas de diálogo han sido articulando el disenso, los sindicatos saben que el Gobernador no solo gobierno para los empleados públicos sino para todo San Juan y en eso hay que buscar el equilibrio de generar las condiciones para todos”, cerró la Ministro.