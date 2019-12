El ministro de Trabajo informó cómo será la suba salarial para trabajadores privados

Claudio Moroni, ministro de Trabajo de la Nación, explicó que el aumento de sueldo para los trabajadores del sector privado "será remunerativo y quedará incorporado al salario. El funcionario confirmó que no se trata de un bono y que buscará apuntalar los ingresos de los sectores cuyas paritarias quedaron más rezagadas.

El titular de Trabajo que busca "poner dinero en los bolsillos de la gente", luego de cuatro años en los que el grueso de los argentinos vio deteriorarse drásticamente su situación económica.

Noticias Relacionadas El Índice de Precios al Consumidor fue del 4,8% en noviembre

El aumento "no será como un bono, sino que será remunerativo y quedará incorporado al salario", aseguró el funcionario y agregó que busca llegar a “un proyecto de país sustentable que llevemos adelante entre todos". El ministro señaló además: "Uno de los pasos que hemos anticipado en este gran acuerdo es que vamos a dar un aumento mínimo de los salarios para los próximos meses".

Posteriormente agregó: "Vimos el mapa salarial luego de las últimas paritarias y en algunos sectores los sueldos básicos han quedado muy atrasados. Otros más o menos pudieron mantenerse a la par de la inflación y otros quedaron fuera del piso", evaluó.

La medida no suspende las paritarias y Moroni aseguró que aún no han establecido un monto. "Vamos a hacer un piso mínimo que va a impulsar a esos sectores que quedaron con salarios básicos muy atrasados a poder trabajar en una paritaria con mayor comodidad". "Es un incremento remunerativo que queda incorporado al salario. No es un bono. Esto es un piso", destacó Moroni en diálogo con AM 750.

El ministro afirmó que segmentos como "textiles, calzado y algunos más quedaron con salarios básicos muy bajos". El Gobierno acordó aumentos salariales por decreto "sin suspender paritarias" "Lo que queremos es que se recupere lo que más se pueda de lo perdido", remarcó.

"La secretaría de Comercio está trabajando fuertemente en los Precios Cuidados", resaltó y opinó: "Si nos dedicamos a generar aumentos nominales que se van a precios, no estamos haciendo nada". De ese modo, puntualizó: "La política de precios y salarios tiene que ser convergente", por lo que analizó que no se puede "pensar en salarios por un lado y precios por el otro".

Fuente: Diario Uno y Perfil