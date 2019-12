Los pasajes al exterior no pagarán el 30% de impuesto si la operación se hace en pesos

La ley de emergencia sancionada durante la madrugada del sábado en el Senado prevé una serie de excepciones a la norma que establece el dólar turista. Esto quiere decir que, si se cumplen determinadas circunstancias, el consumidor no tendría que pagar por sus compras en el exterior con un dólar un 30% más caro que el de la cotización oficial.

Entre las excepciones al impuesto se fijó la exclusión del impuesto para los pasajes internacionales (aéreo, terrestre y por vía acuática) que contemplen operaciones totalmente en pesos.

Si bien su alcance total se conocerá cuando la norma esté reglamentada, esta excepción que fue incluida durante el maratónico debate en Diputados podría favorecer a Aerolíneas Argentinas, según publica Clarín.

Esta modificación se incluyó a raíz del pedido del diputado José Luis Ramón, quien consideró necesario excluir del 30 por ciento de recargo a los viajes entre zonas o ciudades limítrofes, como es el caso entre Posadas y Encarnación, siempre que se paguen en pesos.

Ante la solicitud, se introdujo un cambio en el inciso E, del artículo 32, el cual ahora indica: "En la medida en que para la cancelación de la operación deba accederse al Mercado Único y Libre de Cambios a los efectos de adquisición de las divisas correspondientes en los términos que fije la reglamentación".

Esto implica que las operaciones que no incluyan cambio de divisas quedarán excluidas, como pedía el diputado Ramón. Sin embargo, si se lee la redacción del articulado, la norma no especifica que los viajes sean entre ciudades limítrofes y podría interpretarse de manera amplia, no sólo para ciudades limítrofes.

Se espera que cuando se conozca la reglamentación de La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública se termine con esta duda y se explicite cuáles serán los límites del impuesto para el caso de los pasajes.

Fuente: La Voz