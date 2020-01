Polémica por el vino, la cerveza y las gaseosas en Precios Cuidados

El ministro de Producción, Matías Kulfas, le puso el cuerpo a las críticas por la inclusión tanto de vinos como de cervezas en la lista de 310 productos con Precios Cuidados. Lo hizo este miércoles en una entrevista radial, al plantear que esas bebidas integran la canasta de consumo habitual de muchas familias argentinas y que, de más está recordar que se aconseja su ingesta con moderación.

"La canasta busca reflejar un promedio de lo que es el consumo de los hogares argentinos y muchos hogares consumen ese tipo de bebidas”, advirtió Kulfas en diálogo con Radio Mitre.

“No estamos pensando en penalizar consumos, pensamos en cuidar los precios. De más está decir que hay que hacerlo con moderación. Lo que buscamos es que los hogares que acceden a los consumos de alimentos, bebidas y perfumería lo hagan con precios razonables, de referencia”, sostuvo el funcionario albertista.

Las cervezas incluidas en la lista son cuatro variedades de marcas Isenbeck y Quilmes. Y los vinos, seis opciones de las bodegas Fecovita y Peñaflor.

Similar controversia generó la inclusión de bebidas gaseosas, altamente azucaradas y cuyo consumo muchas veces fue desaconsejado por las políticas públicas de salud vinculadas a la correcta nutrición. Sobre este punto, la responsable de salir a dar explicaciones fue la secretaria de Comercio Interior, Paula Español. Lo hizo en radio Metro, también este miércoles.

"No podemos definir lo que consumen o no los argentinos, porque además no es el objetivo del programa: necesitamos saber cuánto valen las cosas", advirtió la funcionaria. Dejó abierta la puerta a la discusión, pero destacó que el nudo central del programa es brindar parámetros de precios de primeras marcas e incluso de artículos que habían desaparecido de la nómina de Precios Cuidados en la era macrista, como la lavandina.