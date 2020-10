Denuncian que el retiro voluntario en Banco San Juan es bajo presión

El secretario general de La Bancaria, Mario Matic, detalló en Canal 13 que el Banco San Juan insiste con el retiro voluntario de empleados, pero a que en un principio era solo para quienes estaban cerca de jubilarse. 'Más de 20 compañeros se acogieron a esta modalidad, la decisión de irse o no es del trabajador pero nosotros pretendemos que las formas sean las que corresponden', explicó.

En este sentido, expresó que lo que hace Banco San Juan es ofrecer un retiro inducido, intentando llegar a un acuerdo pero de manera perversa porque aunque el trabajador diga que no, el banco insiste hasta cuatro veces. 'Llega un punto que no saben cómo seguir porque es una presión psicológica. Que el banco saque un registro y que se anoten los que quieran irse', se explayó Matic.

Por otro lado, el representante de La Bancaria manifestó que no quieren que el banco persiga al trabajador en medio de esta situación, agravada por la propagación del coronavirus. 'Es vergonzoso y lamentable. Este año no se acogió ningún empleado a estas condiciones. Es un dinero extra, pero bastante tramposo porque no mejoraron la indemnización que les corresponde', sostuvo.

Por último, Matic afirmó que algunos terminan aceptando el retiro voluntario porque en un principio es tentador el monto que les ofrecen pero después no se pueden reinsertar laboralmente y vuelven a La Bancaria a plantearlo. 'Nosotros tenemos muchos sectores, el personal está cansado, agobiado. A esto ya lo hemos charlado con la gerencia del banco', concluyó.