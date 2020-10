Anunciaron nuevas medidas para contener el dólar

Destinadas a contener el dólar y disminuir la brecha cambiaria, este lunes, el ministro de Economía Martín Guzmán tomó varias decisiones difundidas por su cartera. Lo hizo justo el día en que la cotización paralela de la divisa estadounidense perforó los 180 pesos y se alejó un 133% del oficial.

Para poner, en palabras del presidente Alberto Fernández, "orden" en el mercado de cambios, el Ministerio de Economía anticipó que ordenará que la Comisión Nacional de Valores disponga "una reducción a tres días en todos los períodos de permanencia vigentes de valores negociables, y favorecer el proceso de intermediación para incrementar la liquidez de los instrumentos locales”, lo que se conoce como parking, que es el tiempo que tienen que esperar los inversores entre que compran los bonos, con pesos, y los venden en dólares. Antes la espera era de cinco día, y 15 en caso de transferencia de títulos al exterior.

Además, según el comunicado de prensa del organismo estatal, "el BCRA derogará el punto 5 de la Comunicación "A" 7106, para fomentar la operatoria de emisiones locales en mercados regulados argentinos". Es decir, modificará la prohibición impuesta a mitad de septiembre a los "no residentes" para vender en aquí títulos valores con liquidación en moneda extranjera "que hayan sido adquiridos en el país con liquidación en moneda extranjera a partir del 16/09/2020 y hubieran permanecido en la cartera del no residente por un plazo no inferior al año".

También se comunicó que el Ministerio de Economía realizará una subasta en el marco de la operatoria prevista en el artículo 7 de la Ley 27.561 de Ampliación Presupuestaria, por 750 millones de dólares de valor nominal. En otras palabras, un bono en moneda extranjera.

Dicha licitación se realizará los días 9 y 10 de noviembre, con liquidación el viernes 13 del mismo mes y el Tesoro anticipa que usará esos ingresos para "disminuir las necesidades de financiamiento neto en los períodos 2020/2021", lo que ayudaría a bajar la presión que se esperaba tuviera el mercado el año entrante.