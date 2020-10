Señalan que Walmart se va del país: ¿Qué dicen en San Juan?

Medios nacionales advierten sobre la posible salida del país de la cadena comercial Walmart. En San Juan, los rumores ya tienen algunos días pero hasta el momento no hay nada concreto.

Según comentó Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio de San Juan, las versiones sobre la negociación de la venta de la firma llevan ya algunos días. 'En ese momento, yo me comuniqué con la gerencia en San Juan y me desmintieron el hecho. Me dijeron que no tenían conocimiento de nada similar', dijo el empresario a Canal 13.

Este lunes, el portal Infobae señaló que la empresa con sede en San Juan 'negocia la venta de la cadena en Argentina y está a un paso de irse del país'.

La negociación con distintos interesados, según señala, fue iniciada a comienzo de año pero se vieron interrumpidas por la pandemia. Fuentes del sector le confirmaron al portal estas fueron retomadas y que incluso hubo algún avance.

Sin embargo, en San Juan se desconoce la posibilidad y no se ha recibido ninguna información formal desde la sede central en Buenos Aires. Rodríguez no descartó que se pueda tratar de 'un tema político'.