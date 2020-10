Vicunha: 220 trabajadores reclaman aumento y advierten posibles medidas

Este jueves, pasado el mediodía, trabajadores de Vicunha organizaron una reunión en la puerta de la fábrica a la espera de una solución. El pedido es que los sueldos lleguen a la canasta básica, que hoy está en $47.216 siendo que el salario promedio de Vicunha es de $30.000.

Este malestar comenzó a reflejarse en septiembre cuando unos 220 trabajadores de la planta, de todos los turnos y sectores, armaron un grupo de WhatsApp. En él comenzó a hablarse de este pedido de alcanzar la canasta básica que ronda un 30% más que el sueldo promedio.

'Sabíamos que con la paritaria no se iba a llegar a este acuerdo pero nunca pensamos que iba a ser tan malo el resultado, solo se logró el famoso no remunerativo', expresaron ante Canal 13. El 'no remunerativo' es un monto fijo adicional para quienes cumplan el presentismo.

'Esto es pan para hoy y hambre para mañana porque tiene una cláusula que para poder gozar este monto tenés que tener 100% de las horas trabajadas. Por ejemplo, hay compañeros que estudian y se toman licencia por examen y pierden este monto', agregaron los trabajadores.

Según expresaron, el directorio de la fábrica ya se enteró de este descontento interno y esta semana la Asociación Obrera Textil presentó una nota sobre el reclamo. 'Está firmada por los trabajadores, donde se piden los puntos básicos que dice la ley', se explayaron.