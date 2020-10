Grynszpan: "El turismo interno tendrá un movimiento tranquilo"

A partir de este fin de semana quedó habilitado el turismo interno en la provincia de San Juan. En este sentido, la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynszpan, sostuvo en Banda Ancha que la actividad volverá con un movimiento "tranquilo".

"Calingasta está en oferta este fin de semana, pero de una manera muy controlada. Estamos chequeando día a día los permisos pero no hay una demanda masiva. De esta manera se trata de controlar la movilidad en este nuevo contexto", señaló la funcionaria.

Sin embargo, algunos departamentos turísticos decidieron quedar afuera de esta reactivación y mantener cerrados sus fronteras al menos por este fin de semana. Es por ello que Jáchal, Iglesia y Valle Fértil no estarán habilitados para realizar actividades turísticas.

En este sentido, Grynszpan, señaló que "se activa el turismo paulatinamente y el otro fin de semana se sumarán algunos departamentos alejados".

"Se va a notar un movimiento tranquilo que es a lo que estamos apuntando. Esta nueva normalidad no significa volver a Fase 1. Tenemos que cuidar entre todos que esto siga funcionando", dijo la Ministra.

Para esta vuelta del turismo, la Ministra pidió a todos los prestadores, locales gastronómicos y personal interviniente en la actividad mucha responsabilidad y cumplimiento de los protocolos establecidos. "Hoy al turismo le toca reactivar lentamente y con mucho cuidado y con mucha atención a ver cómo se reacciona y funciona este fin de semana para seguir sosteniéndolo", dijo. Y agregó que "por eso se les pide a todos los actores del servicio turístico hacer las cosas bien, controlar que los establecimientos gastronómicos no superen el 40% de su capacidad y que los movimientos sean controlados. No por tener una buena noche comercial con una demanda completa, eso vaya en detrimento de todos y cuidar de no volver marcha atrás".

En este marco, aclaró que no está permitida la actividad en campings y el turismo religioso como el paraje Difunta Correa.

Por otro lado, se refirió al turismo internacional y dijo que San Juan consiguió el sello de "destino seguro" otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Sin embargo, aseguró que la provincia todavía no habilitará el turismo a extranjeros pero es un paso para el futuro.

En cuanto a los colectivos de larga distancia y los vuelos, también aclaró que no están destinados a viajes para turismo. Por el momento, el servicio es exclusivo para personal esencial, repatriados y por razones de salud.