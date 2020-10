Proponen un pasaje de colectivos 'barato' para el comercio

Ante las reiterados pedidos del Sindicato Empleados de Comercio por un horario 'corrido', desde el Centro Comercial de Capital salió al cruce y propusieron alternativas para alivianar la situación. Una de ellas es la de abaratar los costos de transporte que tiene el personal que se desempeña en el comercio. Sin embargo, le bajaron el pulgar la manifestación del sector gremial.

'Desde el centro comercial ofrecemos algunas propuestas, una es volver al boleto de colectivo económico para mercantiles. Para esto se necesita un diálogo para las empresas de transporte y aumentar la frecuencia', apuntó Dario Minozzi, desde el Centro Comercial, a Canal 13. También, dijo que algunas de estas propuestas están presentadas.

El empresario entiende que con estas dos variables el beneficio podría ser, incluso, para otros sectores. 'No solo tendríamos una ayuda para el empleado de comercio, sino para un público que también necesita desarrollar otras actividades', destalló.

En tanto, Minozzi se refirió a la manifestación que realizó el sindicato dirigido por Mirna Moral el sábado pasado. 'No lo veo razonable, no es inteligente, hay que hablar con el transporte, la administración pública, el sistema financiero, opino que no es oportuno y tampoco está en buenos términos hacer manifestaciones donde lo inteligente es sostener el trabajo, la empresa, la producción que no supera el 40%', destacó.

Precisamente el sábado pasado, bajo la premisa 'Una ley para el horario de comercio', desde el SEC realizó una movilización que transitó por Rawson y finalizó en el corazón de la Peatonal capitalina. 'Hace más de 5 años que se viene hablando de la atención de corrido, nunca tuvo reflejo. Entonces ahora no entiendo porque debe ser una ley sin tener un consenso, como si quisiéramos abrir en ese horario como un capricho', sentenció.