IFE 4: Habló la la titular del ANSES sobre el posible pago

La titular de la ANSeS, Fernanda Raverta, negó hoy que el Gobierno haya confirmado ya que pagará una cuarta versión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). A su vez señaló que se está evaluando qué hacer ya que el trabajo de entrega del beneficio es complicado.

"El IFE fue un decreto para asistir por única vez y excepcionalmente. Pero el presidente de la Nación (Alberto Fernández) tuvo que firmar tres decretos a medida que seguía habiendo dificultades", dijo Raverta. Esto se debe a que 8 meses de cuarentena dejo tras las cuerdas a muchos argentinos que tuvieron un pequeño alivió con este beneficio.

La funcionaria nacional dijo que no puede dar una fecha que precisa de cuándo se va a saber si se pagará o no una cuarta versión del IFE. El mismo seguiría consistiendo en el monto de $10.000. Además agregó que "se está evaluando porque la dinámica es bien compleja".

Raverta dijo que el Gobierno "no dejará de asistir" a los que menos recursos tienen. Esto se debe a que ya que hay un ingreso universal que es para los chicos de cero a 18 años que lo cobran 2,4 millones de personas desde hace once años. Luego indicó "A mí me gusta decir que cuando pase la pandemia vamos a estar hablando mucho tiempo de lo que logramos hacer, como haber ganado tiempo para que el sistema sanitario esté en condiciones pero que no explotara en términos de ingresos familiares para las familias más pobres de la Argentina".