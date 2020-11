Comerciantes anticipan que no podrán pagar un bono de fin de año

Los empresarios nucleados en la Federación Económica comunicaron que no están en condiciones de pagar un bono de fin de año. Argumentaron que no cuentan con el dinero para poder abonar un plus navideño, principalmente por la caída en las ventas.

La pandemia hizo caer las ventas a lo largo del año, con lo cual 'los comerciantes no pueden afrontar el pago de un plus de fin de año para los empleados, como ocurrió en otras ocasiones y tal cual lo solicitó el Sindicato Empleados de Comercio'.

Un agravante durante la primera parte de la cuarentena por el coronavirus fue que los locales se mantuvieron cerrados. Esto fue definido en una reunión en la que participaron los presidentes de los Centros Comerciales de varios departamentos.

Esto fue firmado por el Centro Comercial de Capital, Chimbas, Jáchal, Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Sarmiento, 25 de Mayo, Albardón y Calingasta. El SEC planteó informalmente la posibilidad de un plus de fin de año de entre $8.000 y $11.000.