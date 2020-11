Pasalo a gas: aseguran que se mantiene la migración al GNC

Este lunes arrancó con una nueva suba en el precio de los combustibles líquidos. YPF anunció un 2,5% de aumento en sus productos y el litro de nafta súper en San Juan trepó a $68,20 el litro. En este contexto, el propietario de estaciones de Servicio, Bernardo Turcumán comentó que cada vez son más los vehículos que se convierten a GNC.

“Hay una migración al GNC que se mantiene firme. Es importante. Yo creo que es lo lógico por la inflación que tenemos”, sostuvo.

Además, el estacionero dijo que el año que viene podría haber buenas noticias para este combustible en cuanto al precio. “A partir de mayo el gas en vez de estar tarifado va a estar liberado a compra en boca de pozo. Todavía no se sabe cómo va a funcionar, pero es expectante en una economía como la nuestra que no es de mercado, con vaca muerta y la producción de gas que tenemos sería un buen aliciente porque el precio iría a la baja. Pero, hay que esperar a ver cómo funciona. Somos argentinos”, sostuvo el estacionero.

Por otro lado, Turcumám analizó la suba de combustibles y explicó que los factores que inciden directamente en el precio son la inflación, el dólar y el mercado que actualmente tiene predominio de una sola petrolera que es YPF. “Hay que hacer ajustes. Tenemos una empresa que tiene predominio, que es casi monopólica en el país y tiene problemas económicos, no tiene financiación internacional ni nacional. Entonces necesita del mercado interno. Vende el 60% del abastecimiento y la forma de hacer su caja es con el precio. Hay una incidencia lógica que es la inflación y que lleva al aumento de los precios”, indicó.

“En un país tan inestable a lo que se le suma la pandemia, esa es la realidad de lo mal que estamos con los precios, las idas y venidas del mercado”, dijo. Y agregó que “siempre que haya inflación el precio del combustible no va a estar estable porque si no se atrasa. Nada es estable porque si algo se atrasa no funciona la económica. También la competencia ayuda a este comportamiento de los precios”.

Además, el empresario indicó que con este panorama los precios de los combustibles en Argentina no tienen precio de referencia. “Tenemos una referencia histórica que es que el precio de nafta súper es 1 dólar en el mundo. Pero, ¿cuánto cuesta un dólar $60 o $80? Ahí estamos parados. No sabemos cuál es el precio de referencia. Estamos con un dólar a $87 pero no se maneja todo con ese dólar porque no es real”, comentó.

Ante el contexto de pandemia, el empresario sanjuanino se refirió también a la situación de las empresas. Dijo que hubo un fomento a la competencia que vino con el gobierno anterior y contribuyó a la competencia en el mercado interno. “Hay entre 4 o 5 banderas importantes en el país. Salieron a conquistar mercados y a reabrir algunas plantas o inclusive instalar nuevos negocios. En San Juan van a abrir estaciones grandes que vienen con expectativas”, aseguró.

El empresario señaló que el sector se ha visto afectado igual que otros rubros, pero aseguró que no hubo despidos masivos de personal.

En cuanto a la demanda de combustibles, Turcumán indicó que “está bastante rara”, pero se mantienen en un 80% en combustibles urbanos. Mientras tanto, en otro tipo de productos destinados al agro o al transporte “están padeciendo un poco más”.