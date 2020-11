Pepe Villa sobre el bono a estatales: 'Lo que sea será bienvenido'

El pasado jueves se conoció que por decisión del Gobierno Provincial los empleados estatales recibirán un plus salarial durante el mes de diciembre y enero. Este lunes feriado, en vivo en Banda Ancha, el dirigente gremial 'Pepe' Villa aseguró que cualquier cosa que venga, un premio, un bono, será bienvenido.

Asimismo manifestó que está a la espera de una conversación con la ministra de Hacienda, Marisa López para conocer más acerca de este bono que otorgaría el Gobierno de San Juan. Es que Villa dijo que se enteró de la noticia a través de los medios y trascendidos porque no había hablado nada con quienes comandan la toma de decisiones en la provincia.

Además el dirigente que encabeza el gremio de UPCN dijo que el bono sería un gran alivio para los meses de diciembre y enero. Sin embargo señaló su preocupación para el mes de febrero, ya que se presentaría un problema porque los sueldos retrocederían a diciembre.

Respecto al bono que recibiran los estatales, Villa indicó que ya había solicitado un 5% en diciembre y un 5% en enero, remunerativo y bonificable. Aunque con la información que trascendió hasta el momento es un buen indicio, ya que se habló de que la suma sería de $10.000 por cada uno de los 45 mil trabajadores del Estado.

Clima de malestar para las fiestas: "Es el peor fin de año que he vivido"

Por otro lado el dirigente gremial dijo que el clima de fin de año es de lo peor que le ha tocado vivir en su vida. "Me preocupa tanta gente padeciendo la pandemia. Creo que la cultura del trabajo se nos está yendo de las manos y no está ayudando a nadie y la pandemia nos ha destrozado a todos", agregó.

Por último, al ser consultado por la gestión del presidente Alberto Fernández afirmó que es aceptable, ya que se está viviendo en un contexto extraño de pandemia porque señaló que el progresismo permanente tapa los problemas verdaderos que tiene el país. Sin embargo manifestó su disconformismo con algunos integrantes del sector del Gabinete nacional. "Como dijo Cristina, me parece que hay funcionarios que no funcionan y eso se nota. Creo que hay algunos que no están preparados para ocupar la función que tienen", concluyó.