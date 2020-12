Crisis agravada: "estamos en menos diez"

Sin dudas el 2020 fue un año difícil en muchos aspectos, marcado por la Pandemia del Covid 19. En Argentina, el aspecto económico golpeó a muchos, afectando en gran medida al consumo. El economista, Fabián Saffe, aseguró este martes en Banda Ancha que este año terminará en crisis. ‘Estamos en menos diez’, afirmó.

Según explicó el economista, Argentina este 2020 no tuvo casi margen de crecimiento, debido a la pandemia. En ese sentido, el profesional explicó que, a medida que el país vaya recuperándose de los efectos económicos de la pandemia, las actividades económicas que se reactivarán harán que se genere una demanda de consumo. Esto quiere decir, que con el mayor consumo por parte de la gente, se activarán sectores que estaban paralizados, haciéndolos crecer para el 2021.

En cuanto las proyecciones económicas de otros colegas suyos, Saffe señaló que el 5% de crecimiento de la economía para el año que viene, es un pronóstico ni muy optimista, ni muy pesimista. Además, indicó que algunos economistas hablan inclusive de un 7%, si el gobierno logra mantener cierta estabilidad cambiaria de acá al comienzo del 2021.

Otra de las calves, para el economista sanjuanino, sería un crecimiento del poder adquisitivo, con el cual habrá más demanda y estabilidad macro financiera, lo que generará mayor crecimiento.

Saffe señaló que la Argentina está en una situación económica de ‘manta corta’. Con la imagen, el profesional indicó que los fondos que el gobierno nacional utilizaría para pagar la deuda, seguramente lo reasignará para lograr que se aumente el poder adquisitivo de la población.

‘Hay sectores que pretenden recuperar el poder adquisitivo, pero tendrán que tener pasicnecia’, señaló el sanjuanino. Además, señaló que el 2021 será para el gobierno nacional un año de prudencia fiscal, en el cual no gastará de más y serán cuidadosos con el gasto público, lo cual no significaría no apuntar a el pago de jubilaciones y aumento de la Asignación Universal.