Marisa López: 'Llegamos a cerrar 2020 casi con un saldo equilibrado'

Sin dudas este 2020 quedará grabado a fuego en la memoria de la gran mayoría de sanjuaninos, debido a la pandemia. Este escenario trajo complicaciones de todo tipo sobre todo sanitarias y económicos. Acerca de este segundo aspecto la ministra de Hacienda, contó que a pesar de todos los conflictos que se presentaron 'Llegamos a cerrar 2020 casi con un saldo equilibrado'.

A pesar de todos las piedras en el camino que les puso la emergencia sanitaria por el Covid 19 Marisa López, ministra de Hacienda, aseguró que el balance de este 2020 es definitivamente positivo. La autoridad manifestó que que esta situación los obligó a buscar alternativas para poder hacer frente a los gastos y a los sueldos, logrando culminar este ciclo con un saldo "casi equilibrado".

"Desde la función y en todos los aspectos el balance definitivamente es positivo. En cuanto a Hacienda Pública pudimos tomar medidas que nos permitieron hacer frente a ese escenario negro para las Finanzas Públicas. Tuvimos que encontrar alternativas para afrontar los servicios básicos, gasto en salud, los sueldos, etc. Hoy llegamos a casi fines del 2020 casi equilibrados", declaró

Siguiendo en la misma línea, la funcionaria aseveró que esto no fue sólo gracias a su gestión si no a todo el equipo de autoridades provinciales. López contó que desde un principio el gobernador Sergio Uñac, los reunió y les dijo que todos debían "arremangarse" para comenzar a generar acciones para cumplir con los servicios básicos siempre apostando a la salud de los sanjuaninos.

"Podemos decir que mas allá de que no podemos evitar la pandemia el balance definitivamente es positivo", mencionó. Finalmente la ministra destacó que pudieron lograr este presente, sin valerse de un crédito o de utilizar los fondos que se encuentran dentro del Fondo de Reserva Anticíclico.

"Es lo mismo que una casa de familia. Cuando uno se endeuda para gastos corrientes y toma un crédito al mes siguiente si no tiene ingresos tiene que volver a pedir otro préstamo. No hay manera de frenar un sendero que lleva a un déficit, lo que se hizo fue ajustar el gasto para no tomar el crédito y tampoco Fondo de Reserva Anticíclico que esta valuado en 8.300 millones de pesos", sentenció.