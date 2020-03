Los más afectados: estudian medidas para monotributistas y trabajadores informales

El Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo se mostró satisfecho con el cumplimiento en el primer día de cuarentena todal y aseguró que “Estamos analizando medidas para esos trabajadores que viven del sustento diario, como taxistas, mozos, carpinteros, jardineros. Se formó un gabinete económico social que está planteando esas situaciones”, en declaraciones a una radio de Capital Federal.

Noticias Relacionadas Reconocido empresario sanjuanino aprehendido por romper la cuarentena

El Ministro reconoció que: “Los monotributistas y los trabajadores informales son casi un millón de personas en nuestro país. Estamos armando un esquema y estamos evaluando alternativas para ese sector y el Presidente ya se comprometió. Vamos a tomar una política específica porque la tienen muy complicada”.

Fuentes del gobierno ya habían anticipado al diario Ámbito Financiero que en el Gobierno estudian medidas para este sector independiente que es el que más está reclamándolas.

Noticias Relacionadas La falsa alarma de Coronavirus que alertó a todos en Caucete

El presidente Alberto Fernández en sus anuncios previos a la cuarentena total había señalado el apoyo a las empresas por ejemplo en contemplaciones respecto a los aportes patronales y el desembolso de dinero para hacer frente a por lo menos el 50% del sueldo de los trabajadores, pero todavía no hay definiciones concretas sobre beneficios para los sectores más afectados por el parate económico que significa la cuarentena total para trabajadores como los monotributistas, sin ir mas lejos en estos días vence el pago del monotributo y ya se registran problemas porque en diferentes bocas de recepción de pagos no están recibiendo ese tipo trámites por lo que se espera un aplazamiento de esos vencimientos, cuestión que todavía no está definida en un instrumento legal como por ejemplo una resolución de la AFIP.

Noticias Relacionadas Impactante: así desinfectan las calles de Chimbas por el coronavirus

Fuente Ámbito Financiero, Radio Mitre