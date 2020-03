No te vuelvas loco: comercios sanjuaninos aseguran abastecimiento

Comenzó la cuarentena y los sanjuaninos intentaron asegurarse todas las provisiones posibles, esto ante la posibilidad de un desabastecimiento. Desde el Gobierno Nacional intentaron llevar tranquilidad al garantizar que habría productos, sin embargo la especulación pudo más. Por esto, tanto desde los comercios como desde Defensa al Consumidor aseguraron que este no será un problema y pidieron calmar las aguas.

"No hay problemas de abastecimiento, si notamos que la gente viene e intenta llevarse lo que puede pensando que mañana no va a haber stock, pero no hay problemas con eso", comentó a Canal 13 Javier, gerente de Supermercado González. En este sentido, el comerciante explicó que a pesar de este flujo constante en las góndolas, se buscó mantener los precios, tal como lo pidieron desde Nación.

Por otro lado, consultado por Canal 13, desde Defensa al Consumidor aseguraron que pese a la avalancha de consumidores, desde los hipermercados aseguraron que la reposición tiene, como mucho, un día de demora. Y podría ser menor, puesto que lo que retrasa la llegada de mercadería son los diversos controles que hay sobre las rutas nacionales en torno a la presencia del Covid-19.

Por esto, desde ambos sectores pidieron tranquilidad a la población. "No hay que alarmarse ni ir de urgencia a comprar, mercadería hay y la reposición es rápida", señalaron desde el área del Estado.

En algunos días, el sector público cobrará los haberes de marzo y los comerciantes especulan con una nueva avalancha ¿Habremos entendido o ganará nuevamente la especulación?