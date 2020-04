Reestructuración de la deuda: Los detalles de la propuesta a bonistas

Este viernes, el Gobierno Nacional, presentó su oferta para la renegociación de la deuda ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). La propuesta argentina, hizo hincapié en una fuerte quita de intereses y en periodo de gracia de 3 años, tal como lo anunció el ministro de Economía Martin Guzmán, junto al presidente Alberto Fernández.

Argentina, busca renegociar su deuda por u$s 66.238 millones, con una quita del 62% en intereses y del 5,4% en el capital, y comenzar a pagar en 2023. De este modo, la reducción en la carga de intereses, alcanzaría los u$s 37.900 millones, y un alivio en el stock de capital de u$s 3.600 millones.

A partir de 2023 el Gobierno empezaría a abonar un cupón promedio, con una tasa de interés de 0,5%, mientras que el promedio rondaría finalmente el 2,33%. Los intereses empezarán a pagarse en 2022 en algunos de los nuevos títulos.

Para ello, el país, ofreció bonos denominados en dólares y euros con vencimientos en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047, con tasas de interés crecientes de entre 0,5% y 4,875% según el instrumento elaborado por el comité económico nacional.

La propuesta formal, fue enviada la SEC para su aprobación. "Los términos de la invitación se establecerán en el material de invitación que la República (Argentina) tiene la intención de distribuir después de que la invitación obtenga todas las aprobaciones regulatorias", manifestó el Gobierno en el documento.

La oferta del Gobierno a los bonistas, es "cambiar esos instrumentos por nuevos bonos emitidos por la República" bajo ley extranjera. Para ello, invitó a los titulares de bonos a canjear los mismos en un plazo de 20 días, o rechazar la propuesta.

Los plazos de los nuevos títulos que emitirá Argentina, se estructurarán con cupones de interés escalonados y vencimientos hasta 2047. Los plazos de los nuevos títulos irán desde 2030 (los más cortos) hasta 2047. Los bonos que se canjearán serán los surgidos de las renegociaciones del 2005, 2010 y 2016, según la propuesta del Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán. El Poder Ejecutivo, estimó que las negociaciones con los acreedores demorarán unas tres semanas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, durante el anuncio de esta propuesta, indicó que “la realidad es que no se ha llegado a un entendimiento entre el país y los bonistas”, sin embargo, los acreedores, esperan nuevos detalles sobre la oferta.

El presidente Alberto Fernández, en diálogo con Radio 10, destacó que la propuesta presentada sobre la reestructuración de la deuda externa "es muy realista" y le permite al país "durante los próximos tres años dedicar todo su impulso al crecimiento" y "a partir del cuarto año empezar a cumplir las obligaciones" de pago.

Para Fernández, "la propuesta es muy importante para empezar a resolver el problema heredado de la deuda, que tiene características muy singulares. Se tomó en poco tiempo mucho dinero y se obligó a pagar en muy corto plazo. La realidad es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme en el medio de un contexto económico espantoso que se genera por el coronavirus".

Los nuevos bonos de la propuesta

Son diez nuevos bonos, cinco nominados en dólares y cinco nominados en euros, de 10 a 27 años de plazo:

2030 USD tasa de 0,5% a 1,75%

2030 EUR 0,5 a 0,75

2036 USD 0,5 a 3,875

2036 EUR 0,5 a 2,5

2039 USD 0,6 a 4,5

2039 EUR 0,6 a 3,25

2043 USD 0,6 a 4,875

2043 EUR 0,6 a 3,875

2047 USD 0,5 a 4,75

2047 EUR 0,5 a 3,5



Lineamientos generales de la propuesta argentina

Período de gracia de tres años. No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022.

Se pagaría un cupón promedio de 0,5% en 2023 y esas tasas irían creciendo hasta niveles que son sostenibles.

El interés promedio que pagaría la Argentina es de 2,33%.

La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital.

Se ofrece una reducción de capital de 3600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda.

Se propone una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

Bonos a reestructurar: 21 títulos elegibles (17 de ellos emitidos en los últimos 4 años), nominados en dólares estadounidenses, euros, y francos, con legislación extranjera.

Stock de deuda a reestructurar u$s66.238 millones (u$s41.548 millones emitidos en los últimos 4 años).

Fuente: Ámbito