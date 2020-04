En abril, San Juan sufrió una caída de recursos del 40%

"Estamos parados en una situación que nos mantiene expectantes". Esa fue la definición de la ministra de Hacienda, Marisa López, al referirse en Canal 13 a cómo cambió el escenario a partir de la llegada de la pandemia. "No solo impactó en la economía mundial sino también en Argentina y San Juan. Nos tiene bastante ocupados en el día a día para saber cómo afrontarlo", sostuvo.

La funcionaria manifestó que, priorizando la Salud Pública, están redefiniendo el Presupuesto en el resto de los ministerios. "Nosotros ya veníamos con un proceso recesivo cuando en enero y febrero tuvimos caídas de 15 puntos de recaudación", remarcó. López expresó que hoy, si se hace el comparativo, hemos llegado a unos 40 puntos de caída en cuanto a la recaudación general.

"Hoy tenemos el impacto de 15 días de marzo sin actividad, lo que puede pasar más adelante puede ser mayor porque en abril estuvo practicamente toda la actividad económica paralizada", explicó. Y agregó que en lo que va del año tenemos una caída acumulada en promedio de entre el 20% y 25%.

En este sentido, detalló que han redefinido los fondos destinados a obra pública, que es el 20% de nuestro presupuesto. "También tomamos medidas en cuanto al gasto corriente del Gobierno, que es del 5%. Se evitan nuevas contrataciones", destacó.

La ministra agregó que hay secretarías o ministerios donde habían previstos gastos, como en Deportes y Turismo, y como no se van a poder ejecutar se está readecuando el Presupuesto. "Ese es el trabajo que hacemos día a día. También tomamos la decisión de no hacer gastos de capital y vamos poniendo foco en no desatender el gasto en Salud Pública para que sí el virus llega a San Juan estemos preparados", finalizó.