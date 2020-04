Coronavirus vs economía: Buscan un "equilibrio" para reactivar la actividad en San Juan

Este miércoles, el gobernador Sergio Uñac, brindó un mensaje a San Juan, en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. El mandatario, se refirió a las consecuencias negativas de la pandemia en la economía de la provincia y adelantó que evalúan “una reactivación paulatina de ciertas actividades, bajo la vigilancia estricta y cumpliendo los protocolos del Estado”.

En este sentido, Uñac, indicó que “estamos en una encrucijada” a raíz de la gravedad y la magnitud de la pandemia que golpea al mundo, pero sostuvo que hay una decisión para para “evitar que se siga deteriorando la economía”.

En este sentido, contó que por la tarde del martes, hubo una teleconferencia entre los gobernadores de las 24 provincias y el presidente Alberto Fernández. Allí, definieron comenzar a elaborar propuestas que serán enviadas a las autoridades del Gobierno Nacional, quien las evaluará y, en conjunto, establecerán acciones a seguir desde lo sanitario y lo económico.

El mandatario sanjuanino, insistió en que “estamos privilegiando la salud sobre la economía. De nada sirve una reactivación económica si es riesgosa para las personas”.

“Como gobierno buscaremos un equilibro entre lo que se quiere y lo que se puede”, dijo el gobernador. Y agregó que “hay que ser realistas y precavidos en las acciones que tomemos”.

“Cualquier medida de reactivación requerirá que más sanjuaninos salgan del aislamiento preventivo, por eso les pido que seamos más responsables y cuidadosos que nunca. No ha pasado la emergencia y la vida de todos estará en riesgo si no somos responsables y cuidadosos”, recalcó el primer mandatario de la Provincia. Y pidió que “el que no tenga la obligación de salir que no salga. Responsables y cuidadosos: que sea la marca registrada de los sanjuaninos”.

En la reunión virtual del martes, el presidente Alberto Fernández, les anticipó a los gobernadores que no se levantaría la medida de aislamiento en las provincias que aún no presentaron casos positivos y tampoco en las que fueron confirmados pocos casos, como San Juan, con un solo paciente infectado. Además anticipó que creará un plan de asistencia financiera a los distritos por 120 mil millones de pesos que serán distribuidos según los porcentajes de coparticipación.