En San Juan: denuncian a hipermercados por incitar a "compras innecesarias" en cuarentena

Desde que comenzó la cuarentena, los hipermercados fueron uno de los pocos considerados dentro de las "actividades exceptuadas". Esto, porque se entiende que brindan una gran cantidad de artículos de consumo. Sin embargo, desde el sector sindical denunciaron que hay cierto oportunismo en el sector, lo que ha generado una "competencia desleal" entre los comerciantes.

Mientras algunos cumplen con el periodo de cuarentena correctamente, otros "aprovechan a ofrecer rebajas en artículos de bazar, indumentaria y hasta tecnología", según pudieron advertir desde el Sindicato Empleados de Comercio. El problema que se suscita, entonces, son dos.

Por un lado, el hipermercado está "incitando" a los consumidores a gastar sus recursos en artículos no esenciales. Un caso concreto es la línea tecno. "Encontramos casos como ChangoMás, ubicado en Rawson, quienes están ofreciendo Smart TV con importantes descuentos. Entonces, hay una gran cantidad de gente esperando entrar y una gran cantidad que sale con televisores. Esto resulta engañoso, porque se supone que en cuarentena la idea es que se abastezca en materia de consumo comestible, no en estas líneas", señaló Mirna Moral, secretaria general del SEC, a Canal 13.

Por otro lado, según entiende la gremialista esto trae aparejado un gran problema en el sector. "Esto implica que haya una competencia desleal, porque no es justo que el hipermercado que está abierto con artículos escenciales saque más rédito que una casa de electrónica o de hogar que no lo está, y que no está obteniendo ganancia por cumplir con la cuarentena", destacó Moral.

Por esto, la titular del SEC señaló que de extenderse el periodo de cuarentena (siempre sujeto a evaluación) solicitará que se prohíban las rebajas en artículos que no sean de consumo. "Los precios comestibles no necesitan promociones porque tienen los precios regulados, para el resto no debería pasar esto", concluyó.