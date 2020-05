El Gobierno advirtió a ENARGAS por “consumos estimados”

Ante la queja de usuarios del servicio de gas natural por “consumos estimados” en la facturación, el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, envió el viernes pasado, una carta al Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) para recordarle que el gas natural es servicio esencial. De este modo, el funcionario, aclaró al ente, que las empresas prestadoras, siempre estuvieron exceptuadas de la cuarentena, y su personal, debió realizar las mediciones correspondientes y no facturar "consumos estimados".

De este modo, Kulfas, pidió “efectuar una correcta facturación del servicio y el relevamiento de las eventuales novedades producidas -tales como fallas en el funcionamiento del medidor o presencia de fugas que puedan atentar contra la seguridad de los usuarios y/o sus bienes”.

A su vez, el ministro, insistió en que “a criterio de este Ministerio, dicha actividad se encuentra incluida en el artículo 6°, inciso 17, del Decreto N° 297/2020, en tanto que considera como actividades y servicios esenciales en la emergencia y, por tanto, las exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, al “mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc)”.

Noticias Relacionadas El destape sensual de Mónica Ayos de espaldas

El pasado sábado, el diputado Nacional, Walberto Allende, se refirió al tema en diálogo con Canal 13. “Los trabajadores de estas empresas podrían continuar midiendo el consumo de los distintos usuarios perfectamente, aplicando las medidas de prevención necesarias, pero que podrían hacerlo sin ningún problema, para evitar esta situación. Prácticamente se le ha dado la potestad a las empresas de que cobren lo que se les da la gana”, sostuvo el legislador.

"No hay razón para que no se puedan medir los consumos, no hay nada que lo impida" dijo Allende y se quejó por la atención del ENARGAS. El diputado, contó que si alguien llama a esta empresa, lo va a atender una computadora, que repite un mensaje en donde se menciona que si en alguna boleta se cobra demás, posteriormente este cifra será reintegrada, “cosa que no es real”.

Noticias Relacionadas Volvieron los consumos estimados y estalló la protesta sanjuanina

El diputado sanjuanino, comentó su gran descontento ante esta medida. Como ejemplo, citó el caso de los comerciantes a quienes les cobrarán como si su negocio hubiese funcionado normalmente durante el mes de abril, cosa que no sucedió debido a la cuarentena.

El diputado también mencionó un caso de una mujer que posee una casa que tiene para alquilar, que no está ocupada hace varios meses, y que de igual forma, le llegó una boleta por un importe cercano a los 5.800 pesos.

Cabe recordar que la empresa prestadora del servicio en San Juan es ECOGAS. Ahora, esta empresa y todas las prestadoras del país, fueron notificadas por las autoridades nacionales por facturar “consumos estimados”.