Bono de los $10.000: quiénes cobran este miércoles 13 de mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer un nuevo calendario de pago del bono de los $10.000, es decir, del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Esta ayuda económica fue implementada por el Gobierno Nacional, para ayudar a aquellas personas que se han visto más perjudicadas con esta pandemia.

Para poder recibir este ingreso familiar de emergencia el beneficiario debe tener entre 18 y 65 años de edad, se debe ser argentino nativo o naturalizado, o residente por más de dos años. Además, no se debe poseer ningún otro tipo de ingreso, no percibir rentas financieras y no tener un patrimonio considerable.

Este ayuda económica extraordinario esta dirigido a los trabajadores independientes informales, monotributistas A y B que no pueden seguir con su trabajo, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, entre muchos otros. Este miércoles 13 de mayo, es el turno de aquellos beneficiarios que su DNI finalice en 5 y eligieron cobrar por CBU, cuenta DNI y Red Banelco.

Además, también será el día de aquellas personas que su documento termine en 2 y eligieron los cajeros automáticos de la Red Link, o que eligieron el Correo Argentino y que la inicial de su apellido este entre la letra M y la letra Z.

Correo Argentino:

Red Link:

Red Banelco:

Cuenta DNI:

Por CBU: