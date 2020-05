Mirá cuáles serán los primeros cigarrillos que llegarán a los kioscos

Luego de dos semanas interminables de sequía, comienza a llegar el alivio para los fumadores. Luego de que el Gobierno Nacional, autorizara a las tabacaleras retomar la actividad, las fábricas, comenzaron a producir para abastecer la demanda de los consumidores. En los últimos días, los precios de las etiquetas alcanzaron hasta un 400% de aumento, según informaron desde la Unión de Kiosqueros a nivel nacional.

Los que ya pusieron primera, fueron las fábricas de Massalin Particulares, quienes comenzaron la producción de cigarrillos el mismo martes, según publicó BAE Negocios. Desde la empresa, confirmaron que en 48 horas, podrían abastecer a los kioscos de la Ciudad Autónoma y el Gran Buenos Aires. En unos días más, también estarán disponibles en el interior del país.

Es decir que los primeros cigarrillos en llegar a los kioscos, serán las marcas fabricadas por esta tabacalera: Marlboro, Phillip Morris y Chesterfield. Desde la firma, aseguraron que esto será posible porque adelantaron la puesta a punto de sus instalaciones y por contar con un ágil sistema de distribución.

Por su parte, la British American Tobacco (BAT), ex Nobleza Piccardo, aún no pudo comenzar con la producción y la distribución de los productos en los kioscos demorará un poco más. Se trata de la fábrica de cigarrillos de Lucky Strike, Pall Mall, Camel, Rothmans, Parisiennes y Dunhill, entre otras. Esta firma, no recibió autorización para comenzar a operar, y reclamó al Gobierno nacional, provincial y municipal que permitan la apertura de la fábrica ubicada en el Parque Industrial del partido bonaerense de Pilar.

Desde la compañía, sostuvieron que "cada día que no podemos operar, es un paso que nos acerca al cierre definitivo", según publicó este miércoles, Ámbito.com. Además, aseguraron que esta situación, suma al parate en la producción, pone en riesgo unas 300 fuentes de trabajo de la fábrica, de un total de 764 que tiene en Argentina. Las autoridades del gobierno, aun evalúan el protocolo presentado por la empresa para poner en funcionamiento sus instalaciones. Desde la firma, advirtieron que las demoras de la autorización, pone en serio peligro las fuentes de trabajo y a la compañía "al borde del colapso", según comunicó BAT.

Otra de las productoras es Tabacalera Sarandi, de las marcas Red Point y Master, además de sus marcas licenciadas West y Nevada. Esta compañía, informó al medio BAE Negocios, que recién comenzará a operar el fin de semana, por lo que los productos demorarán más tiempo en llegar a las vitrinas de los kioscos.