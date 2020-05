Mirá cuándo darán a conocer el pago del bono de $10.000

El asesor de ANSES en San Juan, Raúl Romero, se refirió al cronograma de cobro de la cuota del Ingreso Familiar de Emergencia correspondiente al mes de mayo. “Están elaborando el calendario de pago y todavía no se dio a conocer. Los primeros días de la semana que viene informarán cómo será el cronograma de pago del IFE para el mes de mayo”, comentó.

Cabe recordar que por el momento, el organismo todavía está pagando el bono de $10.000 correspondiente al mes de abril.

Para consultar por las fechas y lugares de cobro, ingresa al siguiente link en la página de ANSES: https://www.anses.gob.ar/informacion/cuando-y-donde-cobro-el-ingreso-familiar-de-emergencia-ife

Romero, también se refirió a aquellos beneficiarios que tienen problemas para percibir el cobro del bono. “Son situaciones particulares. El consejo es: identificar el caso y hacer el reclamo al 130 o correo de consultas que está funcionando muy bien porque responden a la brevedad. El correo es consultas@anses.gob.ar. De ahí le devuelven la respuesta del caso consultado”, explicó el asesor.

“Hay algunos que son errores en la operación del cajero automático y eso se soluciona en comunicación con la red Link o Banelco pero el dinero ya está disponible en ese código de extracción”, indicó Romero sobre el pago a través de cajeros automáticos.

“Distinto el caso de los beneficiarios que no están en la provincia por la cuarentena, que están fuera de sus domicilios, y al momento de producirse el pago del IFE ellos no están en San Juan para cobrar. En ese caso, deberán aguardar que finalice el calendario de pago y ahí van a poder reclamar y entrar en una liquidación conjunta del mes de mayo”, sostuvo Romero.

Por otro lado, el asesor previsional, habló sobre la atención al público en las UDAI de ANSES. “Por el momento no hay turnos. Habrá que aguardar hasta próximas semanas para retomar el procedimiento normal. Por el momento no hay turnos ni la posibilidad de otorgar porque incluso hay turnos otorgados que van a a ser reprogramados en San Juan. Durante las próximas semanas o por unos 10 o 15 días, no habrá atención de público”, comentó. En este sentido, confirmó que aquellos beneficiarios que ya tenían un turno otorgado, incluso desde el mes de marzo y que serían atendidos los primeros días de mayo van a ser reprogramados. “No se llega con los tiempos necesarios para acondicionar las dependencias y brindar el servicio, por ejemplo, de inicio de jubilaciones”, señaló.

Por el momento, Raúl Romero, recordó que “se dispuso el trabajo interno en un trabajo mixto con trabajo remoto. La semana pasada se habilitaron más de 1600 claves en Cuyo. Hay unos 300 operadores en trabajo remoto. Se está trabajando internamiento en los procesos administrativos para brindar las condiciones de seguridad para el personal, como para cuando se tenga que incorporar también el público”.

“Los responsables de administración de servicios de las oficinas, están generando un proceso de abastecimiento de insumos específicos como barbijos, guantes, sanitizantes, proceso que está establecido por protocolo y estamos en expectativas en los próximos días de que sean aprobados para prestar servicios en las dependencias. Por el momento, no están autorizados por el protocolo correspondientes para atender al público”.