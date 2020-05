Naftas: ¿Qué pasará con los precios cuando pase la cuarentena?

Es un contexto totalmente atípico. En Coronavirus no solo arrasó con vidas humanas, sino también con todas las proyecciones económicas. En este contexto, hay incertidumbre de lo que pueda pasar con los combustibles. En el plano internacional, el barril de petróleo pierde valor abruptamente, pero en San Juan dudan que el precio pueda bajar.

"Es un contexto totalmente anormal el que vivimos. En las grandes petroleras del mundo hay un acopio de barriles de crudo porque no los pueden vender. No hay aviones, no hay barcos, no hay automóviles, la demanda cayó fuerte y la oferta no puede hacer otra cosa que guardar stock porque no tiene a donde venderlo", señaló Analía Salguero desde la Cámara de Expendedores de San Juan, a Canal 13.

En este contexto, parecía que cuando termine la cuarentena y todo vuelva a "la normalidad", abundaría el combustible, algo que permitiría que baje el precio. Sin embargo, la titular de los estacioneros duda que sea así, por lo menos en Argentina.

"Sucede que Vaca Muerta es un diferimiento nacional que necesita que el precio se congele y no baje, porque si no no va a tener inversores para explotarla. En todo caso, si baja el precio, pierde el Gobierno Nacional y eso no puede pasar. Entonces, en Argentina se puede llegar a congelar el precio. Por otro lado, hay una gran cantidad de impuestos que estan grabados a los combustibles, entonces si cae el precio es menos la recaudación fiscal", destacó Salguero.

En este sentido, no es errado pensar que cuando vuelva la actividad habrá una "sobre oferta" o una "avalancha" de compradores, algo que también invita a pensar en un precio superior al actual. Sin embargo, Salguero afirmó que esto no sucederá porque "con el fenómeno coronavirus y la caída del precio se ajustaron todos los valores".

En otras palabras, si el precio de los combustibles estaba desfasado o desactualizado antes de la cuarentena, precisamente esta permitió que se regularan. Entonces, dentro de los cuadros tarifarios, hoy nadie estaría perdiendo margen.

Por esto, Salguero estima que el precio no se moverá, incluso cuando haya terminado la cuarentena. "No sabemos hasta cuándo pero seguramente será un largo tiempo el que permanecerá congelado por efectos del mercado", concluyó.