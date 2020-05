Distribuidores apuntaron contra kiosqueros por 'avivadas' en la venta de cigarrillos

Llegaron los puchos y quedaron los 'vivos'. Pese a la reactivación de las fábricas, continúa la polémica por el desabastecimiento y sobreprecios en los cigarrillos. Este martes, desde Delivery SRL, una de las principales distribuidoras de Massalin Particulares en San Juan, aseguraron que la distribución de los productos está normalizada.

Noticias Relacionadas San Juan se contactó con Nación por el protocolo para la vuelta a clases

La gerente de la empresa, Paola Castillo, aclaró a Canal 13 que el abastecimiento de Marlboro, Phillip Morris y Chesterfield, es totalmente normal en la provincia. Además, dijo que la distribuidora, vende los productos a precios oficiales. “Estamos recibiendo camión de mercadería normalmente. Hay mucha demanda y tratamos de abastecer a todos. Pero todos los días vendemos todo lo que llega”, aseguró.

Sin embargo, la polémica continúa ahora por los elevados precios a los que se comercializan los productos, especialmente en kioscos. Según la gerente, los kiosqueros no quieren vender los paquetes y prefieren vender cigarrillos sueltos. De esta manera, obtienen una ganancia exponencialmente mayor, teniendo en cuenta que cada cigarro suelto puede costar hasta 40 pesos. “Sabemos que los kioscos están guardando mercadería. Que dejen de especular los kiosqueros. Nosotros no podemos vender a precios no oficiales y ellos hacen ganancia estafando a la gente, se están aprovechando”, dijo Castillo.

Noticias Relacionadas Con crisis sanitaria, confirmaron qué pasará con el aguinaldo de los estatales

Tras la llegada de cigarrillos, hubo largas filas para conseguir etiquetas en estaciones de servicio

El pasado domingo, en una nota publicada por este medio, la dueña de un negocio, ubicado en avenida Rioja y Juan Jufré, en Capital, dijo que desde las distribuidoras “nos han dicho que va a ser por un buen tiempo que no traigan cigarrillos y si traen son los días que ellos pueden y solo lo que quede. Suelen ser unas dos o tres unidades de cada marca".

Noticias Relacionadas Aparecieron más de 40 cabezas de caballos en un descampado

Sin embargo, altas fuentes del sector que distribuye los productos en la provincia, insistieron en que el abastecimiento está normalizado. Y aseguraron que los kiosqueros especulan con la venta de los productos. “Los kiosqueros dicen que las distribuidoras no venden, pero la realidad es que ellos especulan con el faltante para seguir cobrando con sobreprecios y el consumidor sigue pagando cualquier cosa. El precio del cigarrillo ya sale pagando el impuesto de fábrica por ley. Nadie puede vender a más del valor publicado. El kiosquero se abusa del consumidor final”, agregaron.

Noticias Relacionadas Sol Pérez y un vestido que dejó muy poco a la imaginación

Algunas estaciones, vendían cigarrillos con obligación de comprar otros productos

No obstante, todavía existen sobreprecios o maniobras desleales para conseguir “puchos” por parte de algunos comerciantes. Algunos consumidores consultados por Canal 13, aseguraron que llegaron a pagar 40 pesos por un cigarrillo suelto y hasta 500 pesos por un paquete de 20 de primeras marcas. En estos comercios minoristas, la oferta se basa también en el combo. En este caso, el valor de segundas y terceras marcas (ej Red Point, Chesterfield, entre otros) se vende en cinco unidades por 100 pesos. En tanto las primeras marcas, se venden las cuatro unidades en $100. Ya, los paquetes de cigarrillos alcanzan un valor de 350 a 500 pesos.

La semana pasada, Canal 13, pudo comprobar que algunas estaciones de servicio vendieron cigarrillos, pero con ciertas condiciones. Por ejemplo, vender solo dos paquetes por persona, o la obligación de comprar cierto monto en mercadería para poder adquirir cigarros. Esta modalidad, según las fuentes consultadas, tiene como objetivo evitar la reventa de cigarrillos sueltos o en paquetes con sobreprecios. “Algunos vivos compran en las estaciones y después los venden sueltos o por paquetes a precios extremadamente caros”, dijo un empresario del sector. “Son como arbolitos de cigarrillos que se llevan varios y los revenden a la vuelta. La estación de servicio no sube los precios. Es un círculo vicioso de consumidor desesperado y especuladores”, agregaron.

Los precios oficiales de Massalin Particulares

Si bien, los distribuidores reconocieron que hace diez días, los primeros cigarrillos fueron repartidos en las estaciones, negaron que se hayan vendido con sobreprecios. Además, aseguraron que el abastecimiento es normal en la actualidad y esperan que para este fin de semana lleguen los primeros cigarrillos de las marcas que fábrica la tabacalera British American Tobbaco (BAT). De este modo, el mercado quedará normalizado con la llegada de etiquetas como Dunhill, Lucky Strike y Pall Mall, entre otras.

Ante esta situación, los distribuidores, buscan que los kiosqueros normalicen los precios y no guarden cigarrillos para venderlos más caros. También apuntaron a que Defensa al Consumidor, continúe realizando controles para evitar el aumento de los productos.