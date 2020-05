Preocupación en comerciantes mayores de 60 años por no poder abrir el lunes

El anhelo de jubilarse para poder abrir un comercio propio puede cumplirse. En San Juan, una gran porción de propietarios de negocios son mayores de 65 años, franja que hoy está en mayor peligro por la presencia del Covid-19. En un contexto donde desde el sector reclaman reactivar la actividad para poder afrontar los gastos, los propietarios más longevos tendrán que esperar.

"Hay mucha expectativa en el comercio por cómo se den las cosas el lunes. La verdad es que ya es insostenible la situación para muchos y lamentablemente, hay otros que no van a poder retomar. Hay una gran cantidad de propietarios que superan los 60 años y no podrán abrir", detalló Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de San Juan.

Es que si bien aún no hay una palabra oficial sobre las medidas que deberá tomar el comercio para su apertura, desde el sector adelantaron que una exigencia del Gobierno será la de no permitir la circulación de menores de 18 años y mayores de 60 en la vía pública.

En este sentido, Rodríguez confirmó que las diversas áreas ya tienen definidos sus protocolos, incluso los gastronómicos. "En el caso de restaurantes la situación no es la ideal porque el punto fuerte está en el sentarse a comer, algo que no va a poder ser por ahora. Sin embargo, el hecho de poder comenzar a trabajar ya es algo bueno", apuntó.

Para este rubro, y para muchos otros, el sistema de delivery es una alternativa que trae sus efectos secundarios. "San Juan anduvo bastante bien con el sistema de entrega en casa, no así con la venta online. El tema es que el delivery hace que la venta se realice en determinados sectores. Un comerciante de Capital no pude vender algo en Valle Fértil porque no se cuenta con un permiso para entregar eso", afirmó Rodríguez.

Desde el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico señalaron este martes en Canal 13 que se está terminado de afinar detalles para hacer el anuncio oficial de flexibilización comercial. Lo haría el gobernador Sergio Uñac y apuntaría varias medidas para que no haya una avalancha de compradores en espacios reducidos.

Además, también confirmó que se han adaptado los controles de ingreso a la provincia para que el abastecimiento de los distintos sectores comerciales, entre ellos indumentaria y electrónica, sea seguro.