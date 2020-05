Cae la venta de pan, ¿se viene el aumento?

Es un momento complicado para varios rubros de la economía. La crisis sanitaria trajo caída de ventas, pedidos de créditos y hasta cierre de algunos locales. Pero, por si fuera poco, a nivel nacional algunos insumos se encarecieron, algo que impacta directamente en el bolsillo del consumidor. En este contexto, los panaderos sanjuaninos enfrentan una realidad con números rojos.

Noticias Relacionadas Una bomba: Flor Peña jugó con dulce de leche y levantó la temperatura

"Hemos sufrido mucho este tiempo. Según estimamos, en la zona centro de San Juan las ventas cayeron un 70%, mientras que fuera de esta zona cayó entre un 50% y 60%", comentó Manuel Rodríguez, de la Cámara de Panaderos, a Canal 13. El empresario indicó que esto generó un panorama negativo en el sector sobre todo porque no alcanza para pagar los impuestos y alquileres comerciales.

Rodríguez acentuó que a pesar de que el pan fue unos de los rubros que continuó funcionando durante la cuarentena, fue tan baja la venta que muchos dejaron de abrir los fines de semana para ahorrar gastos productivos, de insumos y de salarios.

Noticias Relacionadas Video: Tensión por un hombre colgando de un puente en avenida de Circunvalación

A nivel nacional se plantea un aumento del 10% por el encarecimiento de la margarina, la harina, los huevos, entre otras materias primas del rubro. Sin embargo, desde la cámara local indicaron que "no es momento para aplicar una suba". Rodríguez explicó que el objetivo es "vender lo que se pueda para sobrevivir, porque no se está generando ganancias".

Noticias Relacionadas Revuelo: Hallaron droga y mucho dinero en una camioneta que llevaba ataúdes

Uno de los grandes desencadenantes de aumentos en el sector es el precio de combustible. En este sentido, Analía Salguero, titular de la Cámara de Expendedores de San Juan, adelantó en Canal 13 que no se prevén cambios en las naftas debido a la inconsistencia del mercado internacional y la inversión en Vaca Muerta que realiza el gobierno nacional.

Otro factor que interviene es el suministro eléctrico, de gas y agua, algo que por el momento no ha tenído grandes cambios. Por lo que la materia prima sería, por tanto, el unico inconveniente a superar en materia de costos.



Sin embargo, hoy el kilogramo de pan ronda entre los $60 y $90, dependiendo la zona. Un aumento llevaría el precio a alcanzar los $100. En tal caso, de no aplicar la suba, el sector deberá absorver el costo, una estrategia a la que apelan muchos para no dejar caer más las ventas.

"Uno tiene algunas estrategias para momentos como este, bajar la producción pero los costos de servicios vienen igual, bajar el personal pero no se puede por ley, dejar de atender algunos días pero quitan de margen la posibilidad de vender. Nos encontramos en un momento delicado, estamos entre la espada y la pared", concluyó.