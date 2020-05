Volvieron los consumos estimados y estalló la protesta sanjuanina

Volvieron al país los tan cuestionados "consumos estimados". Nuevamente, los entes reguladores nacionales, le dieron luz verde a las empresas para que puedan cobrar lo que a ellos les parezca oportuno, sin importar realmente lo que haya consumido de energía y gas cada usuario.

En relación a este tema, el Diputado Nacional, Walberto Allende, charló telefónicamente con Canal 13, en el programa Banda Ancha. En esta comunicación, el funcionario mostró su gran descontento ante esta medida. Allende menciona que, por ejemplo, a los comerciantes le cobrarán como si su negocio hubiese funcionado normalmente durante el mes de abril, cosa que sucedió debido a la cuarentena.

El diputado también mencionó un caso de una mujer que posee una casa que tiene para alquilar, que no esta ocupada hace varios meses, y que de igual forma, le llegó una boleta por un importe cercano a los 5.800 pesos. Allende manifiesta que esto ha generado un gran malestar entre los legisladores de San Juan y Mendoza, por lo que junto con el diputado Ramón, elevarán una nota a ENARGAS, pidiendo que la medida quede sin efecto.

El funcionario manifiesta que los trabajadores de estas empresas podrían continuar midiendo el consumo de los distintos usuarios perfectamente, aplicando las medidas de prevención necesarias, pero que podrían hacerlo sin ningún problema, para evitar esta situación, en donde prácticamente se le ha dado la potestad a las empresas de que cobren lo que se les da la gana.

"No hay razón para que no se puedan medir los consumos, no hay nada que lo impida" manifestó la autoridad. Finalmente, Allende manifestó que sucede cuando uno llama al ENARGAS. El diputado contó que si alguien llama a esta empresa, lo va a atender una computadora, que repite un mensaje en donde se menciona que si en alguna boleta se cobra demás, posteriormente este cifra será reintegrada, cosa que no es real.