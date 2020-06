Fuerte rechazo sindical a la extensión de horario por el Día del Padre

El horario de atención que tendrá el comercio el próximo 20 de junio, hasta el momento, es una total incógnita. Desde el sector empresario adelantaron que irán por la atención hasta las 20, mientras que desde el sindicato rechazó esta ampliación horaria y pidieron audiencia para resolver el tema en la Subsecretaría de Trabajo. Es más, convocaron al Ministro de la Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, a ser partícipe de esta controversia.

El principal fundamento del sector privado para extender el horario de atención es el Día del Padre, a celebrarse el domingo 21 de junio, un día después del feriado por el Día de la Bandera. De por sí, las ventas vienen mal desde que retomó la actividad, por eso el sector apuesta a pleno por esta semana y, más aún, por el día previo.

Desde el sindicato le bajaron el pulgar a la medida. El argumento es que 'implicaría un trabajo ininterrumpido de los trabajadores por no menos de 12 horas, en infracción a toda ley vigente'. Además, señalan que esta ampliación también rompe la disposición sobre los horarios de comercio en etapa de cuarentena. También, esta extensión implicaría exceder las 48 horas semanales que le corresponde de trabajo al empleado.

En este sentido, la secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, Mirna Moral, confirmó a Canal 13 que se convocó a una audiencia con la Subsecretaría de Trabajo para resolver este conflicto. Esta se llevaría entre el miércoles y el jueves, y estaría extendida la invitación para el ministro de Producción.

'Esperamos que las Cámaras que representan comercio tomen medidas contra los comerciantes que adeudan pagos. Han pagado el 50% del ATP de marzo, el 50% del ATP de abril y aún adeudan los 25% de cada mes, demás esta hablar del mes de mayo', señaló la gremialista.

'Si no hay respuesta, vamos a instar a los empleados que no se presenten. Muchos de ellos no les van a querer pagar la jornada doble por esto de no estar en condiciones, tampoco el franco compensatorio, entonces nosotros apuntamos el bien para todos, no solo para los dueños de las empresas', concluyó.