Confirmado: Latam deja de volar en Argentina

Este miércoles, la aerolínea Latam anunció que dejará de volar en el país y presentará un proceso preventivo de crisis (PPC) ante el ministerio de Trabajo para discutir cómo desvincula a sus 1.700 empleados. Es la única filial regional de la empresa chilena que tomó está drástica medida luego de intentar, sin éxito, reducir salarios al 50 por ciento de su personal y otras medidas que no fueron aceptadas por los gremios ni el Gobierno.

Se trata de la segunda compañía del mercado de cabotaje local, después de Aerolíneas, y venía pasando por un deterioro de varios años, con balances en rojo en al menos cuatro de ellos. La decisión se tomó en medio del brutal impacto que la pandemia tuvo en el sector aerocomercial e involucra a los 12 destinos domésticos que la empresa hacía en el país, 3 regionales y uno internacional.

Con todo, las rutas a Santiago de Chile, Brasil y Perú se mantendrán y serán operadas por las empresas de esos países. A nivel local la empresa volaba a Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia. Según publicó Infobae, la empresa ofrecerá soluciones de viajes para todos los pasajeros, que incluyen devoluciones de tickets y otras acciones.

#AtenciónPasajeros: LATAM Airlines Argentina cesa operaciones en el país. LATAM Airlines Group y sus otras filiales seguirán operando las rutas internacionales a EE.UU., Brasil, Chile y Perú para conectar a Argentina con el mundo. Más información en: https://t.co/A35v7b2CCD — LATAM Airlines (@LATAMAirlines) June 17, 2020

“Es una noticia lamentable pero inevitable. LATAM hoy debe enfocarse en la transformación del grupo para adaptarse a la aviación post COVID-19”, afirmó Roberto Alvo, CEO de LATAM Airlines Group. “Argentina ha sido siempre un país fundamental y lo seguirá siendo. Las otras filiales del grupo LATAM continuarán conectando a pasajeros de ese país con América Latina y el mundo”, agregó Alvo.

La compañía aérea, que no vuela a nivel local desde el 20 de marzo, discutirá desde este miércoles, en el contexto del PPC, el destino de sus empleados, en medio de un contexto en el que las empresas no pueden echar a sus empleados. Fuentes del sector indicaron que Latam tuvo varias reuniones con el Gobierno en medio de esta crisis y que presentaron un escrito oficial para hacer suspensiones y reducir salarios. En el medio, incluso hizo vuelos de repatriación para 16.000 argentinos.

”Hubo seis reuniones y no pudieron resolver el tema. Los obligaron a pagar el 100%, pero no lo hicieron porque presentaron un recurso administrativo”, detallan desde la industria. “Igual, la mitad de los empleados aceptó la reducción por medio de acuerdos individuales, tanto en mayo como en junio”, aseguran. Más allá de la conversaciones frustradas con el Gobierno, el destino de la aérea, que opera hace 15 años en el país, está sellado: en Chile consideran que la transformación de la industria a nivel global será enorme luego de la pandemia y que no habrá recuperación en, al menos, tres años.

“Latam Airlines Argentina agradece profunda y sinceramente a todos los pasajeros, clientes, proveedores, organismos e instituciones que la han acompañado desde 2005, así como a su equipo de colaboradores, por estos años de trabajo conjunto en pos del desarrollo de la industria aérea local”, expresa el comunicado brindado por la empresa.

A la hora de las explicaciones oficiales sobre la drástica medida, la compañía aseguró que: “El impacto que han tenido en Latam Airlines Argentina la pandemia COVID-19 y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuyeron a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial”.

Según publicó Ámbito, el retiro de la empresa aéra no sorprendió ni a propios ni a extraños. La compañía venía siendo rescatada por Chile desde hacía tiempo. La situación prepandemia no era la ideal. La empresa de bandera chilena venía de dos años endemoniados, con pérdidas de más de u$s260 millones entre 2018 y 2019.

Por último, en respecto a los pasajeros, se detalló que se habilitará “alternativas para todos”. Si se compró el ticket con tarjeta de crédito, la compañía devolverá automáticamente el monto de la compra dentro de 30 y 45 días al mismo medio de pago y los pasajes internacionales podrán cambiar fechas de vuelo sin costo ni diferencia de tarifa. También se podrá solicitar de devolución del pasaje en millas.