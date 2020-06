Proponen trasladar el feriado del 20 de junio para aprovechar el Día del Padre

El Día del Padre es una fecha que genera gran expectativa no solo en los agasajados sino también en el comercio, que lo considera un evento importante para las ventas. Este año, se dará tras el Día de la Bandera, cuya celebración es el 20 de junio. En este sentido, desde la Cámara de Comercio de San Juan propusieron que dicho feriado se traslade al lunes 22 de junio.

El objetivo de esto es que el parate previsto para el sábado no sea perjudicial para las ventas del 21. "Hay predisposición desde el Sindicato Empleados de Comercio así que ahora haremos la solicitud a la Subsecretaría de Trabajo", afirmó el presidente de la Cámara, Hermes Rodríguez, en Banda Ancha.

El representante de los comerciantes agregó que la expectativa es que la plata que hay en la calle se vuelque en el comercio. Por otro lado, Rodríguez se refirió a los contratos de alquileres de los comercios, en los cuales no pueden intervenir directamente pero sí están realizando sugerencias para apoyar al sector.

"Se están pidiendo descuentos o diferimientos de pago porque sino no se puede continuar. Es una cuestión de sentido común, si no se vende no se puede pagar", explicó. Por último, reafirmó la idea de agudizar el ingenio para 'transformar' los comercios y así intentar mejorar las ventas.