Alertan por un llamativo aumento en el precio de los huevos

Este miércoles, la titular de Amas de Casa del País, Laura Vera, informó que notaron un llamativo aumento en el precio de los huevos en San Juan. Según la dirigente, en los últimos controles de precios que realizaron, notaron que en promedio, el precio del producto tuvo un incremento del 48%, desde el comienzo de la cuarentena hasta el 31 de mayo.

Vera, explicó que todavía no están disponibles los resultados de los controles del mes de junio, pero sostuvo que el incremento se mantuvo, al igual que en otros productos. “Todavía falta los números de junio que también continúan aumentando los precios de las carnes, de las frutas y verduras”, señaló la dirigente.

“Antes no los mirábamos pero, en este contexto, lo tenemos que mirar. Para garantizar salud hay que garantizar una alimentación equilibrada y saludable. Esto tiene que estar garantizado en la dieta de las personas”, comentó Laura Vera.

Por otro lado, la dirigente social, se refirió a la continuidad de los controles de precios en hipermercados, supermercados y almacenes de barrios. “Lo que encontramos en los hipermercados es lo que pasó siempre, hay ofertas llamadoras que hacen que la gente vaya y compren en esos lugares esas ofertas. Pero también que compren otros artículos, y en lo que ahorró el consumidor en la oferta, lo está gastando en otros productos”, indicó.

En este sentido, Vera, aseguró que “el almacén del barrio continúa siendo, a pesar de todo, el lugar más barato donde se compra”.

“En tendencias con relación a precios no hubo grandes modificaciones por eso no deberíamos tener estas diferencias tan grandes. En el mes de mayo sacamos en estos productos el 5% de aumento. Pero eso no pasa, porque no los hemos relevado, pero si hemos mirado los otros productos y no ha habido disminución de precios”, concluyó la dirigente.