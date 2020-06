Llegó el invierno y faltan frazadas en San Juan

Llegó el frío a San Juan y abrigar la cama puede ser una misión casi imposible. Según un recorrido de Canal 13 por los comercios del microcentro, no están llegando frazadas a la provincia, y los locales que se dedican a la venta de estos artículos, están trabajando con el stock del año pasado.

La parálisis de la industria, producto de la cuarentena, provocó el desabastecimiento de muchos productos. En este sentido, las frazadas, comenzaron a escasear en los negocios del rubro.

En cuanto a los precios, un comerciante consultado por este medio, aseguró que se mantuvieron con respecto al comienzo de la temporada.

“Hay frazadas, hay acolchados, hay plumones, tenemos todo el surtido completo. Los precios promedio de una frazada dependen de la calidad. Hay algunas que son económicas y otras símil piel que ya son otra categoría. Pero los precios no han variado mucho con relación a los precios que teníamos cuando empezó la temporada. Estamos trabajando con los mismos precios de marzo”, indicó el comerciante.

En este sentido, una frazada de una plaza y medio, ronda en promedio los $1300, mientras que de dos plazas, el precio es de $2000 en adelante.

“No se pueden mover mucho los precios porque el bolsillo no da para más. Necesitamos vender”, sostuvo el empresario consultado. Y agregó que “en líneas generales, los precios no se han movido. Lo que es mercadería de temporada de invierno ya empezaremos con la liquidación de lo que es de moda. Generalmente lo liquidamos para comprar nuevo el año que viene”.

Ante la parálisis de gran parte de la industria textil, sobre todo en Buenos Aires, donde se aglomera gran parte de esta industria, ha repercutido en la falta de productos. "En el caso nuestro no hemos tenido problemas porque teníamos stock para aguantar la temporada. Pero sabemos de muchos comercios que no han podido surtirse porque a última hora cerraron las fábricas y todos los insumos vienen generalmente de Buenos Aires que es la zona más complicada por la pandemia”, señaló el comerciante.

“Será una tarea reponer pensando en el año que viene. Esperemos que todo se vaya normalizando y para el año que viene tengamos una buena temporada. Esta lamentablemente está perdida por la pandemia”, concluyó.