Confirmado: Mirá hasta cuándo no habrá aumentos y cortes de servicios

Este jueves, la Cámara de Diputados, aprobó una prórroga a la Ley de Necesidad y Urgencia Nº 2088-A, que establece el congelamiento de tarifas y la prohibición de corte de servicios de energía eléctrica, agua potable y cloacas. La medida, fue impulsada por el Poder Ejecutivo de la provincia, en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus. La disposición, será por 180 días más, es decir, que estará vigente hasta el mes de diciembre.

La norma, también establece la abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago, para los usuarios que integran grupos sociales vulnerables, es decir, los usuarios contemplados en el Artículo 3º del Decreto Nacional DECNU-2020-311. Se trata de aquellos que son beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, Pensiones no Contributivas que no superen dos salarios mínimos vitales y móviles. Tampoco podrán cortar el servicio a monotributistas sociales y de las primeras categorías, jubilados y pensionados, y trabajadores en relación de dependencia que no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. También quedaron incluidos en la prorroga quienes perciben seguro de desempleo, electro dependientes y empleados de casas particulares.

Cámara de Diputados

El decreto, dispone que los usuarios, podrán tener hasta seis boletas impagas (cuyo vencimiento opere a partir del 1º de marzo de 2020), antes de que les corten el suministro de los servicios.

En caso de los usuarios que acumulen dicha cantidad de facturas impagas, deberán regularizar la deuda, a través un plan de facilidades de pago de hasta seis (6) cuotas sin interés.