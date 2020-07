Si no pueden retirar el IFE ¿se pierde?

Muchas dudas hay alrededor del Ingreso Familiar de Emergencia, ante las grandes dificultades que han tenido miles de beneficiarios para su cobro. Una de ellas es: si no puedo retirar el IFE ¿lo pierdo? A esta incógnita dio respuesta el titular de Anses en la UDAI Rawson, Raúl Romero, quien les transmitió tranquilidad.

Noticias Relacionadas Uñac reconoció que analizan eliminar impuestos de la boleta de la luz

Según explicó, una vez que se concreta la acreditación de los $10.000, el dinero se queda en la cuenta hasta que el beneficiario pueda sacarlos. 'Si no lo pueden retirar por los medios actuales, la plata quedará en la cuenta hasta que puedan retirarlos. No habrá ninguna caducidad por tiempo', manifestó Romero.

Cabe destacar que, el principal motivo por el cual la totalidad de los beneficiarios no ha podido obtener el dinero se debe a que ANSES les generó un CBU en diferentes bancos a quienes no lo tenían pero estas entidades aún no han dispuesto una distribución efectiva de las tarjetas para que puedan ir a los cajeros.

En cuanto a los reclamos de trabajadores en relación de dependencia, para poder percibir un bono, Romero recordó que la ayuda de ANSES para ese sector fue el ATP, con el cual las empresas han podido sostener el empleo y así evitar mayores despidos durante la cuarentena. 'Esa es una herramienta de asistencia', aseguró.