Todo lo que tenés que saber para cobrar el IFE en Banco Nación

El titular de Anses en la UDAI de Rawson, Raúl Romero, evacuó todas las dudas para poder cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia en el Banco Nación. El funcionario afirmó que la operatoria para percibir esta asistencia estatal depende de cada entidad bancaria y dio a conocer la modalidad empleada por la anteriormente mencionada.

Quienes eligieron o se les asignó recibir el IFE en Banco Nación, y no poseen una tarjeta para retirar el dinero, en primera medida deben intentar solicitar un turno en la página de la entidad bancaria. Esta opción aparece cuando se consulta la fecha de cobro en la página de Anses o directamente en la web del banco.

En el caso de poder acceder a un turno, debe ser solicitado para el día de cobro indicado por Anses, o alguna fecha posterior, porque si van antes no podrán recibir el dinero por ventanilla, debido a que aún no estará disponible. Sin embargo, son miles los usuarios que no pueden acceder a un turno porque la página no lo permite.

Para ellos, el Banco Nación habilitó una modalidad de cobro: dichos beneficiarios deben presentarse en la sucursal indicada (suele ser la más cercana al domicilio) para retirar el pago por ventanilla. A esto también deben hacerlo el día de pago, o alguna fecha posterior aunque esto no es lo recomendado para evitar concurrencia masiva.

Según explicó el titular de ANSES en Rawson, Raúl Romero, el cobro del beneficio, bajo la modalidad anteriormente indicada, será por orden de llegada. Si querés consultar tu sucursal y fecha de cobro, podés ingresar a la página de ANSES y hacer click en el apartado del Ingreso Familiar de Emergencia.